Fuerte pelea entre Lourdes y Katia en Gran Hermano: "Yo hablo como se me canta"

"Todas quiere ser protagonista. Son re pesadas con eso", afirmó Lourdes. "Así como Lu quiere protagonismo, yo quiero bailar una canción", le respondió la chica de La Matanza.

Lejos de terminar ahí, la situación escaló rápidamente. "Vos hacés la que te plantas y quedás como una víctima pelotud....", señaló Lourdes.

En ese momento, La Tana explotó: "Te estoy diciendo que para mí es importante. No digas que es una pelotudez".

"Chicas, dejen de gritarse”, intentó decir Sandra con la intención de tranquilizarlas. Sin embargo, La Tana se acercó de forma peligrosa a Lourdes, provocando más tensión: “Yo hablo como se me canta el or** (...) no me pongas la manito en la cara como hiciste con Luz (...) a mí no me hacés eso”, increpó Lourdes con enojo.

"Bueno, listo, no me hables más", remató su compañera y evitó seguir confrontando.

tana lourdes

Telefe levanta Gran Hermano y hay malestar en los fans: los motivos

Gran Hermano está en la recta final y el clima cada vez está más caliente. Este lunes, la casa se vio revolucionada con la salida de Chiara, quien cayó ante Luz en el último mano a mano de la votación telefónica.

Sin embargo, las aguas no logran calmarse y los jugadores siguen protagonizando fuertes peleas. Por otro lado, esta semana el voto será positivo y están todos nominados menos Juan Pablo, que ganó el liderazgo de la semana.

Ahora todos tendrán que hacer campaña y lograr que el público los vote para seguir teniendo chances de continuar en la competencia, al menos un día más. El jugador que menos votos tenga, deberá abandonar la casa el próximo domingo.

Cuando todo parecía ir por sus carriles normales, Telefe decidió modificar la grilla horaria y este jueves el reality conducido por Santiago del Moro no saldrá al aire y esto tomó por sorpresa a todo el público.

Telefe decidió levantar Gran Hermano este jueves: los motivos

En los últimos días, se supo que Telefe tomó la decisión de que Gran Hermano no salga al aire este jueves, por lo que las actividades de la semana fueron modificadas y esto molestó bastante al público que sigue el reality, ya que no podrán disfrutar del programa como suele ocurrir.

Esto se debe a que el canal de las pelotas es el encargado de transmitir la Copa Libertadores y este jueves Barcelona de Ecuador recibirá a River.

De esta manera, la grilla del prime time de Telefe quedará conformada de la siguiente manera:

21:15: Previa del partido

21:45: Partido Barcelona ( Ecuador) vs. River

23:15: Post partido

00:00: Staff de noticias

A partir del viernes, todo vuelve a su horario habitual y el reality seguirá con su programación habitual y los participantes seguirán teniendo sus correspondientes actividades.