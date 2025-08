Vuelve Patito Feo sin Brenda Asnicar y Laura Esquivel: por qué no estarán

Este lunes, en Intrusos, Adrián Pallares dio más información y contó cómo será el regreso de Patito Feo, pero esta vez en versión teatral y con un elenco completamente renovado. Esto quiere decir que Brenda Asnicar, que le dio vida a Antonella, y Laura Esquivel, como Patito, decidieron rechazar la propuesta.

"Hoy ya están ensayando. Estamos hablando del regreso al teatro de Patito Feo. Lo vi (por el pasacalle) y empecé a hacer algunos llamados. Las protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dijeron 'no'. Una dijo 'No quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...', y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario", indicó el conductor.

En ese sentido, el periodista reveló quiénes serán las nuevas protagonistas de esta historia: las elegidas son Albana Fuentes, protagonista del exitoso musical La Sirenita, y la ex Gran Hermano Julieta Poggio.

"Tenemos ya protagonistas. La popular es la actual protagonista de La Sirenita: Albana Fuentes es la popular. La divina de la nueva versión teatral de Patito Feo es Julieta Poggio. Pusieron mucha plata", indicó el conductor.

"Las históricas protagonistas dijeron que no. ¿Por qué decimos que esto va a traer líos? Porque una de las autoras vive en México, Marcela Citterio, siente que la han dejado de lado en esta historia. En la productora estaban unidos Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel. Hubo un juicio grande entre los dos y Tinelli termina ganando. Estas dos personas vuelven a estar enfrentadas", recordó Adrián Pallares.

Y sobre el final se preguntó: "Y el otro tema también es saber quién hará el papel de Juan Darthés en la versión teatral. También estaba Griselda Siciliani, Gloria Carrá y un elencazo tremendo".