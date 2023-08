Aseguran que Wanda Nara no tiene un presente feliz en Turquía: "Ella no está bien"

Marcela Tauro.jpg Marcela Tauro

La panelista de Intrusos no tuvo piedad e incluso arremetió sobre la intimidad de Wanda: “A mi me queda claro. Ella no está bien. No está bien con Icardi. No tiene por ahí la valentía de decir ‘me separo’. Hay que ver que le pide el Galatasaray, por ahí quiere un jugador en familia”.

A pesar de estar lejos del país, Wanda Nara sigue estando en boca de todos y, en esta oportunidad, Marcela Tauro dio una fuerte opinión sobre el estado de la ganadora del premio Martín Fierro a la Revelación.