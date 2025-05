La reacción de Wanda Nara tras el supuesto compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez

En diálogo con LAM, también habló sobre el vínculo de sus hijas con Icardi: “Me encargo de mis hijas. Estoy concentrada en sus actividades, que están cerrando el año escolar. Tienen terapia, se acompañan entre ellas y yo ya ofrecí mi casa. Cuando quieran venir a verlas, sea quien sea, mi casa está abierta. Ni yo ni mis hijas vamos a formar parte de ningún show”.

Además, hizo una aclaración filosa sobre la supuesta "batalla de anillos" en redes: “Dejen de hablar de eso. Me compré todos los anillos sola y con dignidad. Sí, me han regalado cosas, pero la mayoría me los compré yo. Por suerte, no necesito que nadie me mantenga”.

La conductora también lanzó una frase con dardo incluido: “Los hombres siempre desean lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron”. Por último, descartó cualquier relación sentimental con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr.: “No pasó nada. La verdad, no tengo tiempo para salir con nadie ahora”.

“Estoy muy bien así. Soy feliz y entiendo que eso a veces desconcierta. El otro día estuve en la casa de él, fui a ver a su familia, tenemos una linda relación… Somos amigos de hace años y eso va a seguir. Pero estoy súper enfocada en lo mío. No sé, me siento genial. Estoy muy bien y llena de actividades. Mirá la hora, es temprano y ya estoy a mil. No sé en qué momento me inventan romances, salidas o visitas en mi casa… ¡si ni siquiera estoy yo ahí!”, cerró, entre risas.