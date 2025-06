Yanina Latorre dio a conocer el motivo por el que Lali Espósito y la China Suárez dejaron de ser amigas

A raíz de esto, se desataron diferentes teorías sobre el motivo por el cuál no hay vínculo entre las actrices. Sin embargo, Yanina Latorre apareció para aclarar el tema y revelar dónde se rompió esta amistad.

“Lo que pudrió todo fue la foto de Lali con Wanda Nara cuando cantó el año pasado con Catriel y Paco Amoroso el 24 de agosto. Se sacó una foto en la puerta del camarín en el Movistar Arena. Wanda, Lali y las dos niñas", comenzó diciendo en su programa Sálvese quien pueda.

“Wanda la subió, Lali la reposteó y para la China Suárez, nadie sabe por qué, esto fue una traición. En realidad hasta ahí no estaba la China con Icardi. Hasta ese momento la China había sido un polvo en la vida de Icardi que Wanda perdonó”, detalló.

“Vio esto, le agarró odio y no se lo dejó pasar en el Cris Morena Day. Se juntaron todos ellos, hicieron como una conferencia de prensa, después un show que un mes después y cuando Lali va a saludar a la China antes de subir al escenario le dijo ‘hola, ¿qué tal?’ y Eugenia, mal, salió a reprocharle la foto. Le dijo ‘¿Qué me venís a saludar? Sos una traidora’“, aseguró la conductora. ”Qué la China te trate de traidora después de comerse a los maridos de todo es marido", ironizó.

“Sos una traidora, reposteaste una foto de mi enemiga”, repitió la frase que dijo la novia de Mauro Icardi.

Acto seguido, revelaron la respuesta que habría dado Lali: “Le dijo ‘te repostee el tema, te banqué cuando fue el Wandagate, di notas bancándote, ¿y vos me decís esto y no me hablás?’. Desde ahí ya no hay más retorno“.

“El entorno de Lali a mí me ha dicho que nunca estuvieron del todo contentos con la China, porque sentían que se acercaba y se distanciaba y siempre en el contexto de un tema nuevo, de un lanzamiento. Una cuestión de conveniencia”, detalló Yanina Latorre.