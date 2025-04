Yanina Latorre dio detalles del descargo de Lizy Tagliani: qué reveló

Durante su alocución en La Peña de Morfi, Lizy dijo: "La gente que me conoce sabe que soy así y los que no me conocen quizá puedan pensar que he fingido este tiempo pero nadie puede ser un personaje durante 54 años y conservando a la misma gente y amigos". Sin embargo, Latorre puso en duda la autenticidad de esas palabras.

Yanina Latorre

“Eso que escucharon, llorando, que me parece innecesario, estaba escrito en una cartulina y no por ella. Antes de salir al aire se juntó con la cúpula de Telefe, ella no quería salir y la obligaron”, reveló Yanina, insinuando que el descargo habría sido guionado por la producción del canal y no redactado por Lizy.

Además, agregó con vehemencia: “Le temblaban las manos y nada de lo que dice ni lo escribió ni lo siente. Se nota. A mí me decís chorra y que me metí con pibes, salgo con una estaca, me paro, me pongo loca y los mato a todos”.

De esta manera, Yanina Latorre no solo cuestionó la veracidad del descargo de Lizy, sino también la postura de Telefe frente a la polémica, dejando entrever una interna mucho más compleja de lo que se ve frente a cámara.