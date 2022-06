Un hijo de Silvestre explicó por qué no tienen contacto: "Mi viejo perdió la cabeza"

El cantante Silvestre aseguró que no tiene relación con ninguno de sus seis hijos con vida. “Tengo relación con mi hija del corazón que es la hija de Patricia, mi mujer”. José Luis Rodríguez, tal es su verdadero nombre, contó en PH, Podemos Hablar que "por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”, respondió el cantante.