Qué pasa entre Flor Vigna y Luciano Castro

Luego continuó: “Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban“.

Pese a que el panorama entre el actor y la cantante no es muy alentador, Nancy Duré contó que con el alejamiento de Flor Vigna de la obra teatral, la pareja podría recomponer el vínculo sentimental. “La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación“, aclaró.