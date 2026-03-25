Imágenes impactantes: explotó un depósito de garrafas en Merlo

Video: así explotó un depósito de garrafas en Merlo

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Antecedentes de incidentes con garrafas en Merlo

En lo que va de 2026, en Merlo se registraron otros incidentes similares vinculados a garrafas y gas:

Febrero de 2026: incendio en un taller por la explosión de una garrafa.

Enero de 2026: un robo de cuatro garrafas en Merlo derivó en allanamientos en Santa Rosa del Conlara.

Incendio en un conocido bodegón de Almagro: al menos tres heridos

Días atrás un incendio se desató en un conocido bodegón ubicado en el barrio porteño de Almagro. Según se informó en un primer momento, al menos tres personas tuvieron que ser asistidas.

El siniestro se originó en horas del mediodía, minutos antes de las 13, en un restaurante situado sobre la calle Lavalle al 3900, entre Avenida Medrano y Acuña de Figueroa. Según la información oficial, el foco ígneo se inició en una freidora situada en el área de la cocina del bodegón.

Con motivo del incendio, al menos tres personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que se hizo presente ante el llamado de alerta.

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En cuanto a los pacientes asistidos, se informó que se trata de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, que no requirieron de traslado en ambulancia.

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo sobre la calle Lavalle. Al lugar acudió una dotación de los Bomberos de la Ciudad, además de diez móviles del SAME, entre ambulancias, camionetas y motos, con el fin de auxiliar a las personas damnificadas.

Con motivo del despliegue, la zona permanecía cortada al tránsito vehicular para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.