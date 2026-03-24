Tras el fallo positivo en Brasil, la abogada argentina se cruzó en vivo con Eduardo Feinmann: "Justo vos..."
Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, aprovechó la entrevista para reprocharle al conductor sus críticas, protagonizando un picante cruce televisivo.
Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial y que se encontraba detenida en Río de Janeiro, enfrentó este martes una audiencia clave que determinó que no quedará presa en Brasil y que podrá regresar a la Argentina; y tras la buena noticia, mantuvo un picante cruce en vivo con el periodista Eduardo Feinmann.
La joven letrada aprovechó la buena noticia y la entrevista en vivo con el conductor de A24 para pasarle factura por sus críticas en redes sociales. "No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista", arrancó, visiblemente enojada.
"He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos. Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunicad LGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista...", lo cruzó Agostina a un Feinmann que permanecía inmutable.
Ácido como de costumbre, el periodista no le escapó a la pelea televisiva y hasta por momentos pareció rememorar aquellas batallas discursivas con estudiantes. "Si pediste perdón es porque fuiste racista. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito", sentenció.
"Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno. Mi intención nunca ha sido discriminar", argumentó la Páez.
Antes de intentar cambiar el foco de la entrevista y preguntarle por su futuro cercano, Feinmann volvió al cruce y concluyó: "Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás".
Tras la audiencia de este martes, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.
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