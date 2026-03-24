Tras el fallo positivo en Brasil, la abogada argentina se cruzó en vivo con Eduardo Feinmann: "Justo vos..."

Antes de intentar cambiar el foco de la entrevista y preguntarle por su futuro cercano, Feinmann volvió al cruce y concluyó: "Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás".

Tras la audiencia de este martes, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.