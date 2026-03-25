Sandra Pettovello activó la tarjeta SUBE gratis: a quiénes les corresponde
El Ministerio de Capital Humano reglamentó nuevos acuerdos para implementar el boleto gratuito en la tarjeta SUBE para un importante sector de la sociedad.
A través de una reciente publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó la implementación de la gratuidad en la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad. La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano busca simplificar trámites y agilizar el pleno acceso al transporte público en todo el país.
Un avance histórico en la tarjeta SUBE
De acuerdo con lo establecido en la flamante Resolución 415/2026 del Ministerio de Salud, se autoriza formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad a coordinar con la Secretaría de Transporte los mecanismos necesarios para hacer efectivo este beneficio esencial. Esta iniciativa se articula a través de un convenio colaborativo que también involucra a Nación Servicios S.A.. El principal objetivo de esta integración de sistemas es reducir los trámites presenciales y simplificar los procedimientos administrativos para que los usuarios puedan viajar sin barreras burocráticas.
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La agenda de Sandra Pettovello y los profesionales de la salud
En paralelo a la confirmación de la gratuidad del boleto, la normativa establece cambios profundos en el ámbito sanitario. La Secretaría de Gestión Sanitaria quedó facultada para avanzar en un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, con el fin de vincular de manera automática la expedición de títulos de grado con el otorgamiento de la Matrícula Nacional para los profesionales de la salud. Esta reorganización pretende acelerar la inserción laboral y modernizar la capacidad de respuesta del sistema de salud a nivel nacional.
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