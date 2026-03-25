Sandra Pettovello activó la tarjeta SUBE gratis: a quiénes les corresponde

La agenda de Sandra Pettovello y los profesionales de la salud

En paralelo a la confirmación de la gratuidad del boleto, la normativa establece cambios profundos en el ámbito sanitario. La Secretaría de Gestión Sanitaria quedó facultada para avanzar en un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, con el fin de vincular de manera automática la expedición de títulos de grado con el otorgamiento de la Matrícula Nacional para los profesionales de la salud. Esta reorganización pretende acelerar la inserción laboral y modernizar la capacidad de respuesta del sistema de salud a nivel nacional.