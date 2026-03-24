Volvieron a evacuar Estación Buenos Aires de Parque Patricios: se torció una ventana y estallaron los vidrios
Doce propietarios de la torre A que habían regresado en las últimas horas a sus casas, tuvieron que volver a abandonarlas de forma preventiva.
En un martes de alta sensibilidad, la incertidumbre se apoderó nuevamente del Barrio Estación Buenos Aires, del barrio porteño de Parque Patricios. Tras el derrumbe de la zona de estacionamiento semanas atrás, ahora los vecinos de la Torre A (Sector 2) debieron abandonar sus hogares de manera urgente tras detectarse nuevos indicios de fallas estructurales.
La evacuación, de carácter preventivo, ocurre en medio de un fuerte conflicto entre los propietarios y el Gobierno de la Ciudad por las condiciones de habitabilidad del complejo.
El incidente que disparó la alarma comenzó en el primer piso A, donde se registró la rotura del cerramiento de una ventana. Sin embargo, la preocupación escaló al detectarse daños concurrentes en zonas comunes:
- Desprendimientos: Levantamiento y rotura de cerámicos en el primer y segundo piso.
- Nuevas grietas: Aparición de rajaduras en paredes de los palieres que no estaban presentes en inspecciones anteriores.
De esta manera, tras una llamada al 911, personal de Bomberos activó el protocolo de emergencia y ordenó el desalojo total del edificio para garantizar la integridad física de los habitantes.
El reclamo vecinal en Estación Buenos Aires de Parque Patricios
La evacuación se produce en un clima de tensión, tras denuncias de vecinos de supuestas presiones para el reingreso a las torres. Los propietarios sostienen que el edificio no es seguro y enumeran deficiencias críticas, desde falta de servicios, con unidades que aún no cuentan con conexiones básicas esenciales; presencia de grietas profundas y puertas que fueron violentadas; e incertidumbre técnica, por ausencia de informes periciales que garanticen que la estructura no corre riesgo de colapso.
"Esta nueva evacuación refuerza que el riesgo estructural no está resuelto. Exigimos peritajes independientes y que no nos obliguen a volver hasta que la seguridad sea verificada", manifestaron voceros del barrio.
Un dato agrava la situación: las reservas hoteleras provistas para las familias desplazadas vencen este miércoles 25 de marzo. Sin una solución definitiva a la vista y con la torre clausurada preventivamente, decenas de familias enfrentan la posibilidad de quedar en la calle en las próximas horas.
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