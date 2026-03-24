Volvieron a evacuar Estación Buenos Aires de Parque Patricios: se torció una ventana y estallaron los vidrios

El reclamo vecinal en Estación Buenos Aires de Parque Patricios

La evacuación se produce en un clima de tensión, tras denuncias de vecinos de supuestas presiones para el reingreso a las torres. Los propietarios sostienen que el edificio no es seguro y enumeran deficiencias críticas, desde falta de servicios, con unidades que aún no cuentan con conexiones básicas esenciales; presencia de grietas profundas y puertas que fueron violentadas; e incertidumbre técnica, por ausencia de informes periciales que garanticen que la estructura no corre riesgo de colapso.

"Esta nueva evacuación refuerza que el riesgo estructural no está resuelto. Exigimos peritajes independientes y que no nos obliguen a volver hasta que la seguridad sea verificada", manifestaron voceros del barrio.

Un dato agrava la situación: las reservas hoteleras provistas para las familias desplazadas vencen este miércoles 25 de marzo. Sin una solución definitiva a la vista y con la torre clausurada preventivamente, decenas de familias enfrentan la posibilidad de quedar en la calle en las próximas horas.

Derrumbe Parque Patricios