¿Querés ser influencer? Tomás Oviedo te cuenta su fórmula y da tips

Si de eso hablamos nada mejor que contar el caso de Tomás Oviedo, un entrerriano de 22 años que ya fue youtuber (junto al famoso team de Yao Cabrera) e influencer -con 105 mil seguidores en Instagram-, aunque ahora dio un salto más en su carrera digital: fundó su propia agencia que ahora tiene cuatro sucursales y una gran cantidad de jóvenes que trabajan para él. Vivió un año en México un año, tuvo la oportunidad de trabajar con artistas como L-Gante y en esta nota explica cómo es ser uno de esos jóvenes que tienen el trabajo más buscado por sus pares.

"Mi faceta de influencer nació hace ocho años, utilizando redes como Facebook. Así empecé a crecer en seguidores solo por ser popular en mi ciudad, Paraná, aprovechando esos seguidores empecé a grabar videos para YouTube como los del estilo de bromas, beso o cachetada, 24 horas y poco a poco me fui haciendo conocido. De esa forma nació mi faceta de influencer y de a poco empecé a darme cuenta que las cuentan crecían porque las broma“ que hacía gustaban mucho", explica quien llegó al conocida team Wifi de Yao Cabrera.

“Es mi amigo, con él aprendí mucho y me abrió la cabeza para ir buscando mi camino”, agradece. Por cuestiones personales se separó del team y se fue a vivir a México. “Hice buenas relaciones, abrí mi mente al vivir en un país nuevo, adquirí nuevos conocimientos, hice conexiones y colaboraciones con L-Gante cuando vino a México, lo recibí para dar un show en una discoteca de México muy conocida en Cancún”, revela.

Así le dio un giro a su vida y empezó a vivir de lo que ganaba como influencer. “Básicamernte por publicidades con marcas, canjes, y demás colaboraciones”, comenta. Pero, claro, Oviedo quería más y no se quedó con eso, fundando una empresa de marketing digital llamada Shark Company que ha logrado expandir.

"Es bueno saber reinventarse. Creo que los negocios digitales van a revolucionar el mundo, pero siempre hay que saber adaptarse. Hay que actualizarse y mejorar, aprendiendo conocimientos. Mi empresa nació en base a mi grupo de amigos más cercanos y personas que estuvieron en este ambiente previamente. Siempre me gustaron los tiburones y de ahí el nombre que elegí. Empezamos trabajando en un departamento 2x2 que era incómodo y casi no entrábamos, pero pudimos desarrollarnos", informa.

-¿Cuál es la mayor satisfacción que te dio este trabajo?

-La mayor satisfacción que me dio fue poder tener la libertad financiera de poder decir 'voy a comprar esto' o 'voy a hacer esto sin importar el precio', también destaco que pude comprarme el auto que me gustaba pero esto apenas comienza y siempre sigo, que hay que ir por más, conformarse no está en mis planes.

-¿Qué consejo le darías a quienes sueñan con ser influencer? ¿Cómo creés que se puede marcar la diferencia?

-Mi consejo para la gente que quiere empezar en este mundo es ser constante, probar cosas nuevas, variar, subir contenido todos los días, consumir contenido a diario, innovar, crear, nuevas ideas, estrategias, no dejarse llevar por los haters, siempre va a haber gente que te critique por todo, no hay que desmotivarse ni darle importancia a eso, sino a tu imagen o a lo que quieras lograr.

-Podés dar tips para ser influencer.

-Subir constantemente contenido a las historias temporales, que la foto de perfil tenga buena calidad, que haya una sencilla y prolija descripción del perfil, darle importancia a las historias destacadas, no abusar de los hashtag (#) y no perder el tiempo con personas que critican todo. Todos pueden llegar a ser un influencer. Es clave la originalidad, el carisma, presentar cosas nuevas, enseñar o tener algo que no todos tengan. Con imaginación, actitud y perseverancia todo se puede lograr. Mi caso es el mejor ejemplo.