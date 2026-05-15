La insólita economía de los jóvenes "ratones profesionales": ahorro extremo y gastos de lujo
Los jóvenes argentinos redefinen sus finanzas personales. Un informe de economía y consumo revela cómo ahorran en lo cotidiano para financiar sus lujos.
La generación sub-30 en la Argentina adoptó una estrategia peculiar para su economía y finanzas personales. Según un reciente informe de Focus Market, los jóvenes no derrochan su dinero sin sentido, sino que aplican un modelo de ahorro selectivo. Recortan gastos diarios invisibles para destinar rigurosamente esos fondos a recitales, salidas y experiencias emocionales.
El estricto ahorro de los jóvenes en la vida cotidiana
La nueva generación opera con una lógica de pura optimización. Cortan el presupuesto en aspectos donde el sacrificio es casi imperceptible para liberar capital de cara a lo que verdaderamente les da identidad. Según detalló Damián Di Pace, director de la consultora, el ajuste no implica resignar aspiraciones, sino redefinir los consumos esenciales.
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El esquema de ahorro se sostiene bajo cuatro pilares fundamentales:
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Comida diaria: Cambian el costoso menú ejecutivo de 15.000 pesos por la vianda casera diaria.
Transporte: Utilizan el transporte público con la tarjeta SUBE o la bicicleta en lugar de costosas aplicaciones de viaje.
Streaming: Comparten cuentas familiares de plataformas como Netflix, Spotify y dividen los gastos de WiFi.
Indumentaria: Optan por ferias americanas o compran ropa básica sin marca en centros comerciales económicos.
Gracias a estas decisiones inteligentes del día a día, logran acumular un ahorro mensual real que asciende a $268.500.
En qué gastan sin culpa los "ratones profesionales"
Todo el capital retenido en la semana se destina a un bloque de gastos emocionales que fácilmente puede superar los $250.000 mensuales. En estos rubros, los presupuestos no se discuten, simplemente se reorganizan a su alrededor.
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Recitales: Es una prioridad absoluta e innegociable. Pagar $80.500 por el campo general de un artista nacional (como Lali) o abonar $120.000 por la platea de un show internacional (como Ricky Martin) se paga sin dudar.
Gastos hormiga: Un combo de café de especialidad y medialunas puede promediar los $9.300, representando más de $70.000 mensuales si se consume con la habitualidad de esta franja etaria.
Marcas aspiracionales: La adquisición de zapatillas de primera línea que rondan los $190.000 y los pedidos por delivery durante el fin de semana completan la lista de "permitidos".
La enorme presión de las redes sociales
Finalmente, el informe destaca una categoría denominada como el "gasto para pertenecer". La viralidad digital impone consumos costosos: un accesorio de moda como el vaso Stanley Quencher puede costar $116.000 en la Argentina, o una salida a una cafetería puramente estética y "fotogénica" puede valer el doble que un local tradicional.
Para los jóvenes de 2026, ser un "ratón profesional" no es sinónimo de avaricia irracional ni de pura austeridad, sino de poseer una férrea estrategia financiera. Maximizan su utilidad dentro de las restricciones de la economía para lograr sobrevivir a la inflación manteniendo intactas su identidad y su vida social.
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