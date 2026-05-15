La insólita economía de los jóvenes "ratones profesionales": ahorro extremo y gastos de lujo

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En qué gastan sin culpa los "ratones profesionales"

Todo el capital retenido en la semana se destina a un bloque de gastos emocionales que fácilmente puede superar los $250.000 mensuales. En estos rubros, los presupuestos no se discuten, simplemente se reorganizan a su alrededor.

Recitales: Es una prioridad absoluta e innegociable. Pagar $80.500 por el campo general de un artista nacional (como Lali) o abonar $120.000 por la platea de un show internacional (como Ricky Martin) se paga sin dudar.

Gastos hormiga: Un combo de café de especialidad y medialunas puede promediar los $9.300 , representando más de $70.000 mensuales si se consume con la habitualidad de esta franja etaria.

Marcas aspiracionales: La adquisición de zapatillas de primera línea que rondan los $190.000 y los pedidos por delivery durante el fin de semana completan la lista de "permitidos".

La enorme presión de las redes sociales

Finalmente, el informe destaca una categoría denominada como el "gasto para pertenecer". La viralidad digital impone consumos costosos: un accesorio de moda como el vaso Stanley Quencher puede costar $116.000 en la Argentina, o una salida a una cafetería puramente estética y "fotogénica" puede valer el doble que un local tradicional.

Para los jóvenes de 2026, ser un "ratón profesional" no es sinónimo de avaricia irracional ni de pura austeridad, sino de poseer una férrea estrategia financiera. Maximizan su utilidad dentro de las restricciones de la economía para lograr sobrevivir a la inflación manteniendo intactas su identidad y su vida social.