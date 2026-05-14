Ola polar: las provincias donde se esperan temperaturas bajísimas, heladas y hasta nevadas

En Córdoba, el fenómeno podría incluir nevadas en zonas serranas durante el sábado por la noche y la madrugada del domingo, especialmente en áreas altas, con lluvias en distintos puntos de la provincia mediterránea, acompañadas de un brusco descenso de los registros térmicos.

El viento, en tanto, azotará en el extremo sur del país, afectando desde el sábado las provincias de San Cruz y Tierra del Fuego (incluidas las islas Malvinas), de acuerdo al sistema de alertas tempranas del mencionado organismo público.

La ola polar en el AMBA

frio frio polar Frío polar en la zona del AMBA.

En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera un sábado gris e inestable, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche y temperaturas en descenso, con mínimas muy bajas desde el lunes.

El ingreso de la masa de aire polar marcará desde ese día el inicio de varias jornadas consecutivos con mañanas gélidas y eventuales heladas en la Ciudad y el conurbano; condiciones que se prevé permanecerán al menos hasta el miércoles 20 de mayo.

Hasta ese día las temperaturas mínimas se mantendrán el rango de los 5/7° mientras que las máximas se estabilizarán en 15°, esperándose también que el cielo porteño esté entre ligeramente nublado a despejado.