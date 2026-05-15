Operativo "Tormenta negra": cómo recuperar celulares robados secuestrados en las villas y barrios populares

En cualquier comisaría física de la Policía de la Ciudad .

Llamando al 911 o al teléfono 0800-33-FISCAL (347225).

De manera presencial en las Unidades de Orientación y Denuncia (UOD).

A través de las cabinas de denuncia ubicadas en el territorio porteño.

De forma online, escaneando el Código QR disponible en colectivos, taxis y áreas comerciales.

Desde la plataforma oficial advierten que únicamente se publicarán aquellos bienes y dispositivos que se encuentren aptos para su devolución. Es importante destacar que toda la información, datos personales y documentos aportados para acreditar la titularidad del equipo tienen carácter de declaración jurada. Cualquier intento de falsedad o estafa dará lugar a la cancelación automática del trámite y a la formulación de una nueva denuncia penal en contra del solicitante.