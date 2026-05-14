Graves insultos y acusaciones de Javier Milei a Débora Plager: la llamó "cómplice de asesinatos"
A los gritos en Carajo, el Presidente lanzó una catarata de exabrutos contra la periodista, a la que acusó de ser cómplice de "un genocidio".
En una nueva escala de su gira por medios afines, el presidente Javier Milei brindó este jueves una entrevista al canal de streaming Carajo, donde volvió a recurrir a insultos y descalificaciones graves, esta vez con la periodista Débora Plager como destinataria.
En esta ocasión, el blanco de sus ataques del Presidente fue Plager, a quien acusó de ser partícipe de un "genocidio" en relación con su postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, además de llamarla "sorete".
Durante la charla, el mandatario vinculó de manera directa la caída de la tasa de natalidad en la Argentina con la legalización del aborto, señalando a la periodista como responsable ideológica de este fenómeno.
"¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?", lanzó Milei, para luego recordar la participación de la periodista en los debates parlamentarios de la Ley del Aborto y acusarla de jactarse de ello.
Según Milei, la caída en la tasa de reproducción de la población argentina es evidencia de una supuesta masacre sistemática. "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos", sentenció.
Exabruptos de Javier Milei y críticas por las jubilaciones
Fiel a su estilo confrontativo y fuera de sí, el jefe de Estado no solo utilizó la figura del "asesinato" para calificar la postura de la comunicadora, sino que también apeló al insulto personal para desestimar sus críticas sobre la situación económica de los adultos mayores:
"Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda", disparó el mandatario, cerrando un bloque de declaraciones que generó estupor por la crudeza del lenguaje utilizado contra una trabajadora de prensa.
Este nuevo episodio se suma a la seguidilla de entrevistas (incluyendo su paso por Neura horas antes) donde el presidente ha escalado el tono contra periodistas y opositores.
La mención a Plager como "cómplice de genocidio" marca un nuevo piso en la relación del Ejecutivo con el periodismo, en un contexto donde los organismos de libertad de expresión vienen advirtiendo sobre el carácter sistemático de estos ataques desde la cúspide del poder.
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