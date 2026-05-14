Graves insultos y acusaciones de Javier Milei a Débora Plager: la llamó "cómplice de asesinatos"

Según Milei, la caída en la tasa de reproducción de la población argentina es evidencia de una supuesta masacre sistemática. "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos", sentenció.

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Exabruptos de Javier Milei y críticas por las jubilaciones

Fiel a su estilo confrontativo y fuera de sí, el jefe de Estado no solo utilizó la figura del "asesinato" para calificar la postura de la comunicadora, sino que también apeló al insulto personal para desestimar sus críticas sobre la situación económica de los adultos mayores:

"Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda", disparó el mandatario, cerrando un bloque de declaraciones que generó estupor por la crudeza del lenguaje utilizado contra una trabajadora de prensa.

Este nuevo episodio se suma a la seguidilla de entrevistas (incluyendo su paso por Neura horas antes) donde el presidente ha escalado el tono contra periodistas y opositores.

La mención a Plager como "cómplice de genocidio" marca un nuevo piso en la relación del Ejecutivo con el periodismo, en un contexto donde los organismos de libertad de expresión vienen advirtiendo sobre el carácter sistemático de estos ataques desde la cúspide del poder.