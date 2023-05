El fuerte descargo de Karina La Princesita contra LAM: "¿Qué me pasa?"

Sin pelos en la lengua, la cantautora respondió al programa en cuestión a través de un retweet: "¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'QUÉ LE PASA', falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental", sostuvo firme Karina.

https://twitter.com/kari_prince/status/1661790370169061408 Que me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo QUÉ LE PASA, falta de atención,se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental https://t.co/KYzHU5En93 — KARI (@kari_prince) May 25, 2023

De esta manera, la ex del Polaco intentó concientizar nuevamente sobre la importancia de atender nuestra salud mental, sin estar excesivamente pendientes de lo que piensen los demás. Por su parte, los fans le mostraron su apoyo de inmediato, dejando en claro que quienes atraviesan este tipo de dificultades no están solos.