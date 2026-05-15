Operación "Tormenta negra": la Ciudad desplegó un operativo sin precedentes en villas porteñas

operativo villas Autoridades y fuerzas de seguridad realizan un megaoperativo nocturno en las villas de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar la seguridad y combatir el delito.

"No vamos a entregar la Ciudad al caos. Vamos a ir a buscar a los delincuentes a donde se escondan. Para nosotros no hay zonas liberadas. No hay excepción. Ley y orden", dijo Jorge Macri.

En esa línea, indicó que la idea es "proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano. El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país", insistió el jefe de Gobierno porteño.

La administración porteña informó el objetivo de este tipo de tareas es "ponerle fin al desorden" que hay en esas zonas de la Ciudad a fin de que "sea una sola, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan".

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En el trabajo participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales -entre las que se cuentan la división perros K9, drones, helicópteros y antibombas-, Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y de sustracción de automotores.

demás, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y hasta agentes de Tránsito.

"Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo", remarcó Macri, quien durante el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Villa Lugano.

operativo villas El operativo “Tormenta Negra” envió 1500 policías, dos helicópteros, un blindado para recorrer 16 barrios con la consigna “pacificación y orden”.

Así es el despliegue de la operación “Tormenta Negra”:

1.361 policías fueron desplegados de manera simultánea en todas las villas de la Ciudad para prevenir delitos, contravenciones e infracciones vinculadas a la Ley de Drogas. Además, realizan controles aleatorios de personas y vehículos.

fueron desplegados de manera simultánea en todas las villas de la Ciudad para prevenir delitos, contravenciones e infracciones vinculadas a la Ley de Drogas. Además, realizan controles aleatorios de personas y vehículos. La Agencia Gubernamental de Control inspecciona locales de venta de celulares para detectar posibles equipos robados, controla salas médicas y odontológicas para verificar condiciones de seguridad sanitaria y supervisa distintos comercios.

inspecciona locales de venta de celulares para detectar posibles equipos robados, controla salas médicas y odontológicas para verificar condiciones de seguridad sanitaria y supervisa distintos comercios. El equipo de PROCOM retira autos abandonados para recuperar el espacio público y mejorar la higiene urbana.

retira autos abandonados para recuperar el espacio público y mejorar la higiene urbana. Personal de Espacio Público realiza tareas de limpieza y recuperación urbana: desmantelan ranchadas, retiran chatarra, materiales de construcción, carros y bolsones, y también inspeccionan chatarrerías.

realiza tareas de limpieza y recuperación urbana: desmantelan ranchadas, retiran chatarra, materiales de construcción, carros y bolsones, y también inspeccionan chatarrerías. Los agentes de Tránsito llevan adelante controles vehiculares para reducir la circulación irregular y prevenir delitos.

llevan adelante controles vehiculares para reducir la circulación irregular y prevenir delitos. El operativo también cuenta con personal de reserva, entre ellos policías de calle, efectivos antibombas, división perros y drones, motos, cuatriciclos, dos helicópteros, el vehículo blindado “Fénix”, camionetas de traslado de detenidos y personal del SAME preparado para intervenir ante emergencias.

En paralelo, la Ciudad avanza con distintos operativos de ordenamiento del espacio público. Según datos oficiales, ya se recuperaron más de 780 propiedades usurpadas que funcionaban como aguantaderos y focos de inseguridad en barrios como Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo.

También se liberaron 68 kilómetros ocupados por manteros en zonas como Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios. A esto se suman controles contra trapitos en recitales y partidos de fútbol, operativos en los accesos de la Villa 31 para evitar el ingreso de materiales de construcción y procedimientos de saturación en estaciones y vagones del subte.

Estas acciones forman parte de la política de seguridad porteña, área a la que la Ciudad destinará en 2026 el 15,4% de su presupuesto, equivalente a unos $2,6 billones.