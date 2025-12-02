MinutoUno

Kicillof tomó juramento a Flavia Terigi y criticó la gestión nacional: "Sin escuela es una libertad trucha"

La ceremonia se realizó en el marco de la inauguración de la Escuela Primaria N° 26 en San Vicente.

Kicillof tomó juramento a Flavia Terigi y criticó la gestión nacional: Sin escuela es una libertad trucha

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en funciones a Flavia Terigi como la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni.

La ceremonia se realizó en el marco de la inauguración de la Escuela Primaria N° 26 en San Vicente. Kicillof declaró que "en la Argentina de hoy, inaugurar una escuela es un acto heroico", haciendo referencia al contexto de ajuste y paralización de la obra pública.

En este sentido, el gobernador sostuvo que, sin la escuela, la libertad es una "libertad trucha, inventada" y una "estafa". Argumentó que la igualdad de oportunidades requiere un Estado presente que garantice el acceso a la educación para quienes no tienen recursos.

Kicillof compartió que en la puerta de la escuela se encontró con madres con dificultades para volver a casa debido al aumento del transporte y combustible.

Quién es la nueva ministra de Educación de Provincia

  • Flavia Terigi es una figura de peso en el ámbito académico.

  • Es Licenciada en Ciencias de la Educación, Magíster y Doctora en Psicología.

  • Llega al cargo desde la rectoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

  • Su trabajo se ha centrado en el estudio de las trayectorias escolares, la educación secundaria, y la necesidad de desarmar las lógicas rígidas del sistema escolar para mejorar el acceso y el aprendizaje.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas