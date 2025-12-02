Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Patricia Bullrich

monteoliva

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Susana Monteoliva es oriunda de Córdoba. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de esa provincia y tiene un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Monteoliva acumula más de 30 años de experiencia en temas de seguridad. Durante su carrera trabajó en varios países de América Latina y el Caribe, colaborando con organismos multilaterales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros. También tuvo paso por la fuerza policial de Colombia: se vinculó con la Policía Nacional de Colombia, donde trabajó como asesora.

En el ámbito provincial, fue ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba durante el gobierno de Juan Manuel de la Sota.

A nivel nacional, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, ocupó cargos como directora de Planificación y del Observatorio del Delito primero, y después como directora de Operaciones de las Fuerzas Federales y Policiales.

Entre 2020 y 2024 trabajó como asesora en operaciones de seguridad para organismos internacionales. Monteoliva integró el equipo de Seguridad Ciudadana del Proyecto PNUD-Infosegura de Naciones Unidas, consolidando su rol como experta en seguridad a nivel internacional. Es fundadora y directora Ejecutiva de la Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana.

Más recientemente, tras la llegada de Bullrich al Ministerio de Seguridad en 2024, Monteoliva fue designada como secretaria de la misma cartera. Desde su asunción en ese cargo, destacó su compromiso con la continuidad de una doctrina basada en reglas claras, presencia territorial, interoperabilidad u acción profesional frente al delito.

Este 2 de diciembre, Alejandra Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad Nacional. Según adelantó, continuará el camino iniciado por Bullrich, “consolidando el orden recuperado en Argentina bajo la doctrina que permitió fortalecer nuestras instituciones: reglas claras, mano firme y la convicción inalterable de que, en nuestro país, quien las hace, las paga”.