Construirán un megapuente que unirá Argentina con Brasil: todos los detalles

puente argentina brasil

Corredor bioceánico: una conexión moderna, confiable y segura

El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, celebró la noticia y explicó que la obra quedó adjudicada a un consorcio de cinco empresas, encabezado por una firma italiana con filial en Brasil.

Kaiser destacó que “no existe otro puente” como este en la región y las innovaciones de su diseño garantizan “una conexión moderna, confiable y segura”. En ese sentido, el secretario de Turismo de Porto Xavier subrayó que el proyecto “va a transformar” ambas ciudades como "ubicaciones estratégicas para el comercio, el turismo y la economía”.

El puente San Javier–Porto Xavier es parte del proyecto de un corredor bioceánico, una red que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Esta vía permitirá agilizar el transporte de mercancías y personas, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad regional.

En este sentido, el nuevo puente reforzará el enlace logístico que une el sur de Brasil con el litoral de Argentina y la Ruta Nacional 14, facilitando un acceso más directo al Puerto de Buenos Aires y, en el futuro, a las rutas de vinculación con el Pacífico.