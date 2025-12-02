Cinco argentinos fueron detenidos en Miami acusados de robar en un shopping

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45.

Los argentinos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida. Según informó la policía, el grupo tenía pasajes para regresar a Argentina mañana miércoles.

El vocero policial de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, amplió: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”. Según explicó, las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras” implementado en estas fechas para reforzar la vigilancia en los centros comerciales.