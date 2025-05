21 de Mayo: Día Internacional del Té, una infusión versátil

Además, el día sirve para resaltar los beneficios del té para la salud y su papel en distintas tradiciones culturales alrededor del mundo.

Té: dónde tomar los mejores

LA VICENTE LOPEZ

LA VICENTE LOPEZ (1).jpg

Situado en zona norte, La Vicente López es un punto de encuentro habitual para reuniones familiares y salidas con amigos. Su carta incluye una selección de tés de la marca Dilmah, elaborados en Ceylán, que se presentan en una caja de madera que llega a la mesa para que el comensal elija. Entre las variedades disponibles se encuentran Ceylon, Earl Grey y English Breakfast, junto con opciones más aromáticas como Jasmine, Moroccan Mint y Darjeeling. Las infusiones se sirven en teteras de porcelana o hierro fundido, lo que permite mantener la temperatura adecuada en todo momento. La propuesta está disponible en ambas sucursales del restaurante y es ideal para acompañar con piezas dulces como mini tortas, medialunas, cuadrados y productos de panadería.

Direcciones: Av. Maipú 701, Vicente López; Azcuénaga 1110, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

CASA CAVIA

Casa Cavia - Té + tarta de curd de limón, membrillos y garrapiñada de almendras.jpg

En Casa Cavia, la emblemática casona de 1927 de Palermo, la hora del té invita a hacer una pausa en un entorno donde el tiempo parece fluir distinto. La experiencia se construye a partir de infusiones artesanales de Tealosophy, con blends que sorprenden por su carácter y originalidad. Entre ellos, se destaca Cornelia Mood, una mezcla cítrica y floral con pomelo, pétalos de girasol y mango sobre base de Ceylon; el Calm, un blend sereno con verbena del sur de Francia, cascaritas de naranja y clementinas del norte italiano; el floral Cherry Blossom, con té verde Sencha y cerezas, y el Casa Cavia blend, con jengibre, manzanilla, lemongrass y clementinas de Calabria. Para acompañar, se ofrece una pastelería de excepción, con alternativas como la tarta de curd de limón, membrillos y garrapiñada de almendras; la cookie de pistachos y frambuesa, y el budín de almendras con coco y limón, entre recetas más clásicas como los scones con queso crema, dulce de leche y mermelada. Cada servicio se presenta en vajilla elegante, con teteras individuales y atención al detalle.

Dirección: Cavia 2985, Palermo

Instagram: @casacavia

MERIENDA

MERIENDA (5).jpg

Merienda se ubica en una original esquina del barrio de Palermo y su culinaria está centrada en la cocina casera argentina, con alternativas para disfrutar a lo largo del día. Para la hora del té, la carta incluye hebras de Tealosophy, con presencia de blends clásicos y creaciones propias. Entre ellas se destaca “Merienda”, una mezcla de té de altura Assam con dulce de leche, almendras, grosella y arándanos. También figuran opciones como English Breakfast, Chai con especias o Thai Wind con coco y ananá. El servicio llega en tetera de porcelana con cuchara infusora y las hebras elegidas. La propuesta se completa con piezas dulces como budines, cuadrados de sabores tradicionales, variedad de cookies y alfajores caseros, entre otras posibilidades.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Instagram: @merienda.ar

LILIANA HELUENI

Liliana Helueni (1).jpg

La cocina árabe sefaradí de Liliana Helueni honra lo mejor de su gastronomía desde su restaurante ubicado en Monserrat, con platos clásicos, caseros y sabrosos, de elaboración 100% artesanal. Para el momento del té, o después de almorzar en su salón, cuentan con el té de menta, una infusión muy tradicional de su cultura que, a base de hojas de menta seca, devuelve un sabor muy refrescante, ideal para combinarlo con sus productos dulces, como la baklava o los kadaif de nueces, entre otros ítems de la carta.

Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.

Instagram: https://www.instagram.com/lilianahelueni

BILBO CAFÉ

BILBO CAFÉ - TÉ.png

Entre muebles de madera clara, detalles retro y una atmósfera relajada, Bilbo Café invita a hacer una pausa para tomar el té. Su carta de infusiones en hebras de Inti Zen ofrece blends aromáticos y bien equilibrados, servidos en teteras coloridas que invitan a disfrutar con todos los sentidos. Entre los favoritos se encuentran el dulce y envolvente Be Sweet, rooibos con vainilla; el intenso Buena Vibra Chai, té negro con especias como jengibre, cardamomo y clavo; el refrescante Orange Green Love, té verde, manzanilla y naranja; y el energético Matcha Detox, con un perfil frutal y vibrante. Para acompañar, se lucen cakes caseras como la nueva torta Bruce, la vasca, la Key Lime Pie, la cotizada Chocobilbo —la chocotorta de la casa—, junto con scones de queso y croissants rellenos, entre otras recetas artesanales. Con desayuno, brunch, meriendas, cenas tempranas y after coffee, Bilbo brinda una propuesta completa para cualquier momento del día, en sus cuatro sedes.

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; y Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

Instagram: @bilbocafe

THE BOOK SPEAKEASY BAR

THE BOOK - COCTEL León Tolstói (preparad con té).jpg

En Villa Luro, The Book Speakeasy Bar es un refugio íntimo y secreto que rinde homenaje a los grandes pensadores y artistas que desafiaron su tiempo, y lo hace a través de una carta que combina cócteles de autor, poesía y cocina de autor en perfecta armonía. Entre sus páginas líquidas aparece el té, no como infusión de sobremesa, sino como un ingrediente inesperado en cócteles como el León Tolstói, donde el té de frambuesas se amalgama con vodka, higos, cítricos y Diente de León, y el Coco Chanel, que mezcla té clásico, ron y piña, para evocar un lujo rebelde. Para acompañarlos, se recomiendan bocados como la bruschetta patagónica, las croquetas de molleja ahumada o los hongos de pino con huevo trufado. El acceso al bar implica una clave secreta que se obtiene reservando desde el siguiente link https://thebook.com.ar/reservas-form/

Dirección: Villa Luro.

Instagram: @thebook.bar

KURO NEKO

kURO NEKO - té .jpeg

En Retiro, Kuro Neko irrumpe como un concepto único en la escena porteña: la primera barra especializada en nori tacos, donde la cocina nikkei se vive de forma cercana y profundamente sabrosa. Bajo la dirección del chef Raúl Zorrilla, este pequeño templo de la fusión peruano-japonesa seduce por su creatividad y su foco en la calidad de cada bocado. Entre sus sorpresas, rescata una costumbre muy arraigada en la cultura asiática: el té. La carta luce variedades verdes, de hibiscus, blends cítricos y opciones con especias. Destaca el Sakura Sexy Rose, un blend suave y romántico de té verde sencha con pétalos de rosa y flores de cerezo (conocido como flores de sakura); el Blue Earl Grey, delicado y elegante, perfumado con bergamota y pétalos, que aporta notas cítricas y florales con un dulzor final; y el Orange Green Love, mezcla relajante y energética que combina naranjas dulces silvestres y flores de manzanilla sobre té verde sencha. Todas estas infusiones se recomiendan para acompañar preparaciones como el handroll Humberto Sato (de vieiras, chilli garlic, limón y manteca japonesa) o el nigiri Pasión (trucha, maracuyá y quinoa garrapiñada). También maridan de forma armoniosa con los postres, como el mochi de lúcuma y maracuyá, o la pavlova cítrica. Esta combinación inesperada entre lo marino y lo herbal realza sabores y ofrece una experiencia distinta para quienes buscan equilibrio y frescura en el paladar.

Dirección: Paraguay 831, Retiro.

Instagram: @kuroneko.ar

TANTA

Tanta - Deck (2).jpg

Tanta, el restaurante del reconocido chef Gastón Acurio, es un referente de la gastronomía peruana, que fusiona la tradición criolla con influencias internacionales en un entorno elegante y acogedor. Su propuesta culinaria destaca por ofrecer platos generosos y llenos de sabor, que se complementa con una atractiva selección de tés helados, como el de maracuyá con pimienta negra, que combina almíbar, limón, maracuyá, té negro, media naranja en fruta y un toque de pimienta negra; el de jengibre, elaborado con almíbar, limón, té negro con jengibre y cubitos de jengibre, y el té helado de frutos rojos, con almíbar, limón, jugo de frutos rojos, té negro y frutos rojos en fruta.

Dirección: Esmeralda 938, Retiro

Instagram: @tanta_argentina

IDILIO

Idilio - 3.jpg

En Idilio, el restaurante de Saavedra que fusiona arquitectura y cocina bajo una narrativa inspirada en La Divina Comedia, cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia sensorial completa. Entre sus propuestas más originales se distingue After Tea, un mocktail tan saludable como sofisticado. Refrescante y equilibrado, combina té Detox recién preparado, almíbar de manzana, jugo de pomelo y un toque de almíbar simple. Se sirve con hielo y se presenta decorado con una rodaja de manzana y hierbas frescas, logrando un trago visualmente atractivo y lleno de matices. Ideal para pedir en cualquier momento del día, esta bebida sin alcohol invita a relajarse y revitalizarse, en sintonía con la atmósfera introspectiva y envolvente de Idilio.

Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra.

Instagram: @idilio.resto

TALLARICA

Tallarica - Hibiscus tonic (dia del té).png

En el marco del Día del Té, Tallarica, la pastelería de autor ubicada en Belgrano y dirigida por la chef Daniela Tallarico, propone una bebida fresca y original que incorpora esta infusión en clave contemporánea: el Hibiscus Tonic. Preparado con té de hibiscus, jugo de pomelo, almíbar casero y agua tónica, este trago sin alcohol se distingue por su color vibrante y su equilibrio entre notas florales, cítricas y sutilmente dulces. Es una opción ideal para acompañar algunos de los platos más pedidos de la casa, como la ensalada New Cesar, con chicken fingers, kale, tahini de parmesano, garbanzos crispy, palta, pancriatatto, queso parmesano y polvo de panceta, o el sándwich de jamón crudo con gouda, pesto cítrico, tomate confitado y rúcula. Ambas propuestas también están disponibles para disfrutar a través del servicio de take away.

Dirección: Av. del Libertador 6025, Belgrano.

Instagram: @tallarica.ba

MONDONGO & COLIFLOR

Mondongo & Coliflor - Vermut de la casa (día del té).jpg

Para celebrar el Día del Té, Mondongo & Coliflor rinde homenaje a esta infusión con una versión muy personal: su vermut de la casa, elaborado a partir de una maceración con té Earl Grey y piel de naranja, que le aporta un perfil aromático donde se destacan notas cítricas y florales. Servido en jarra metálica con sifón, ideal para compartir, este vermut se convierte en una original forma de incorporar el té a la escena del aperitivo. Para acompañarlo, la cantina de Parque Chacabuco sugiere maridar con platos como la provoleta M & C, con rúcula, tomate confitado y panceta, o la emblemática milanesa napolitana con papas fritas, reafirmando su propuesta de cocina abundante, sabrosa y bien argentina.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Instagram: @mondongoycoliflor