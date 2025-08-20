Así es cómo se vería el Obelisco si estuviera hecho de tela, según la inteligencia artificial

Lo más interesante es que la idea no resulta tan descabellada si se piensa en las múltiples ocasiones en las que el monumento fue intervenido. A lo largo de los años, el Obelisco fue “vestido” con preservativos gigantes en campañas de salud, recubierto de luces para eventos especiales e incluso utilizado como soporte para promocionar series y espectáculos. La diferencia es que, en este caso, la inteligencia artificial lo lleva un paso más allá, imaginando un material imposible para su construcción real: la tela.