Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Universidad de Chile

Independiente se juega todo en su propia casa. El equipo de Julio Vaccari recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América a las 21:30 de este miércoles, en lo que será la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El club de Avellaneda tiene un duro desafío por delante, ya que no solo busca revertir la derrota 1-0 del partido de ida, sino también levantar el ánimo de un equipo que no atraviesa un buen momento.