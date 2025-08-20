Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Universidad de Chile
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.
Independiente se juega todo en su propia casa. El equipo de Julio Vaccari recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América a las 21:30 de este miércoles, en lo que será la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El club de Avellaneda tiene un duro desafío por delante, ya que no solo busca revertir la derrota 1-0 del partido de ida, sino también levantar el ánimo de un equipo que no atraviesa un buen momento.
Para colmo, el "Rojo" tiene dos bajas importantes para este encuentro: Matías Abaldo, que fue expulsado en Chile, y Nicolás Freire, que sigue lesionado. A pesar de estas ausencias, el cuerpo técnico apuesta a que el apoyo de su público sea la clave para dar vuelta el resultado y avanzar a la siguiente instancia.
El malestar en Independiente no es solo por los resultados, sino también por el bajo rendimiento. Su reciente derrota ante Vélez en el torneo local lo dejó en los últimos puestos y generó más dudas sobre el funcionamiento del equipo, que tiene dificultades para crear situaciones de gol. Por eso, la Copa Sudamericana se presenta como una gran oportunidad para conseguir un triunfo que sirva como punto de inflexión.
Por su parte, la "U" de Chile llega a Argentina con la ventaja en el marcador, aunque no en su mejor forma. El fin de semana perdió 3-1 contra Audax Italiano, un resultado que, sin embargo, no opaca su gran campaña en la liga chilena, donde está segundo con chances de pelear por el título. Esta situación le da confianza para encarar el partido de hoy y sabiendo que si anota un gol de visitante, obligará a Independiente a hacer tres.
El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. Sin dudas, Independiente necesita mostrar su mística copera y encontrar un triunfo que le dé un respiro en este momento difícil. La definición es esta noche, con un solo objetivo: avanzar de fase.
Independiente vs. U. de Chile: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Independiente vs. U. de Chile
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
