Conmebol anunció que Independiente vs. Universidad de Chile quedó "cancelado": qué va a pasar

¿Quién tomará la decisión y qué pasará?

Después de tanto descontrol, la Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que ya no se volverá a jugar y serán las autoridades del fútbol sudamericano los que decidan el resultado después de investigar los hechos.

Según se fue informando, los primeros informarse ya fueron enviados a Asunción para que la casa madre del fútbol sudamericano evalúe las imágenes, los videos y la responsabilidad o no de las instituciones.

¿Qué dijeron los dirigentes de Universidad de Chile?

Daniel Schapira, directivo de la Universidad de Chile, rompió el silencio y habló de la terrible y repudiable situación que se vivió en Avellaneda.

"Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras"

"Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", concluyó.

El comunicado de Conmebol

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.