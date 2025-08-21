Conmebol anunció que Independiente vs. Universidad de Chile quedó "cancelado": qué va a pasar
Tras los graves incidentes y luego de un par de horas, el organismo sudamericano cambió la condición del partido, que ya dejó de estar "suspendido".
Lo que parecía que iba a ser un escenario de fiesta, emoción y mucho fútbol, terminó siendo una noche negra y llena de violencia. El partido entre Independiente y la U de Chile por Copa Sudamericana tuvo que ser suspendido por una terrible batalla entre las hinchadas.
El encuentro estaba 1-1 y se jugaba con normalidad, pero en las tribunas el clima estaba muy caliente y a punto de explotar. Todo comenzó en la previa con el robo de una bandera local y la agresión escaló cuando los chilenos, increíblemente ubicados en bandejas altas sin restricciones, arrojaron objetos hacia los hinchas argentinos.
Los jugadores salieron a disputar el segundo tiempo, pero unos minutos después todo se descontroló. La voz del estadio le pidió a los visitantes que se retiraran, mientras la seguridad seguía sin hacerse presente.
En ese momento, hinchas locales accedieron a la tribuna visitante y golpearon brutalmente a los chilenos que seguían en el lugar. Después del caos, el perdió se dio por suspendido y en Conmebol figura como "cancelado"
¿Quién tomará la decisión y qué pasará?
Después de tanto descontrol, la Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que ya no se volverá a jugar y serán las autoridades del fútbol sudamericano los que decidan el resultado después de investigar los hechos.
Según se fue informando, los primeros informarse ya fueron enviados a Asunción para que la casa madre del fútbol sudamericano evalúe las imágenes, los videos y la responsabilidad o no de las instituciones.
¿Qué dijeron los dirigentes de Universidad de Chile?
Daniel Schapira, directivo de la Universidad de Chile, rompió el silencio y habló de la terrible y repudiable situación que se vivió en Avellaneda.
"Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo", comenzó diciendo.
Y, siguió: "Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras"
"Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", concluyó.
El comunicado de Conmebol
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.
Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.
Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
