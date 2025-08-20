Qué va a pasar con Al Ángulo TV: las diferencias con Fútbol Libre y Pelota Libre
Tras la detención del fundador del sitio web, acusado de piratería, los usuarios se preguntan qué pasará con la página que transmite partidos de fútbol.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires detuvo este miércoles al fundador del sitio web y aplicativo “Al Angulo TV”, conocido en redes como “Shishi”, en su domicilio de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en un intento por luchar contra la piratería.
Durante el operativo, las autoridades secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de alto perfil, incluyendo la Fórmula 1. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro y contó con el apoyo de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y de LaLiga de España.
Según el expediente, “Al Angulo TV” operaba con al menos 14 dominios espejo que replicaban los contenidos robados y, recientemente, había lanzado un aplicativo para Android, aumentando significativamente la cantidad de visualizaciones y consolidándose como uno de los principales canales de distribución pirata en el país, junto con Magis TV.
La detención generó muchas repercusiones entre los seguidores de la plataforma que transmite partidos de fútbol, y que pese a la captura de “Shishi”, este miércoles por la noche continuaba online.
Los casos de Fútbol Libre y Pelota Libre
Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a Fútbol Libre, plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.
Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.
En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.
Estas plataformas transmiten en forma ilegal los partidos de fútbol de todas las ligas y en uno de los países donde es más utilizado es en la Argentina.
