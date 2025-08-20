Qué va a pasar con Al Ángulo TV: las diferencias con Fútbol Libre y Pelota Libre

Los casos de Fútbol Libre y Pelota Libre

Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a Fútbol Libre, plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.

futbol libre.jpg

Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.

En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.

Estas plataformas transmiten en forma ilegal los partidos de fútbol de todas las ligas y en uno de los países donde es más utilizado es en la Argentina.