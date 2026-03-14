Cuál es el acento más lindo de Latinoamérica, según la IA

El ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, fue el que analizó cuál es el acento que causa mayor atracción en términos de percepción popular, ya sea a nivel local como internacional. La IA utilizó datos de audios y preferencias de oyentes de distintos países a través de una serie de encuestas y análisis lingüísticos sobre los acentos de Latinoamérica.