Cómo sería un auto nacional sucesor del Torino, según la IA.

La IA concibió al "Cóndor" como un auto sobrio, potente y diseñado para destacar sin recurrir a estridencias. El diseño interior incluye materiales nobles y sostenibles, como cuero vegetal, madera reforestada y aluminio cepillado, combinando lujo y funcionalidad en un entorno minimalista.

En cuanto a la propuesta técnica, la IA sugirió una plataforma eléctrica con doble propulsor y una potencia máxima de 450 caballos. La autonomía estimada, según la IA, alcanzaría los 700 kilómetros.