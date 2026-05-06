La inteligencia artificial reveló cómo se podría ver Córdoba en el 2100

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En paralelo, los edificios incorporarían tecnologías avanzadas para producir energía limpia mediante paneles solares integrados a sus estructuras, jardines verticales y sistemas inteligentes de ahorro energético.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de la predicción es que el patrimonio histórico seguiría ocupando un lugar central. Lugares icónicos como la Catedral o el Cabildo convivirían con construcciones futuristas sin perder su valor cultural.

Las sierras cordobesas también tendrían una fuerte transformación. Regiones como Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y el Valle de Calamuchita aparecerían como destinos de “ecoturismo inteligente”, con infraestructura integrada al paisaje natural y energías completamente renovables.

Además, la IA proyecta una agricultura mucho más avanzada, basada en sistemas automatizados e hidropónicos capaces de optimizar el uso del agua y producir alimentos durante todo el año.

A pesar de todos estos avances tecnológicos, la identidad cultural seguiría intacta. Según la predicción, festivales históricos como Festival Nacional de Folklore de Cosquín o Festival de Doma y Folklore de Jesús María continuarían siendo símbolos fundamentales de la provincia, aunque incorporando hologramas, realidad aumentada y experiencias inmersivas.

Para la inteligencia artificial, el gran diferencial de Córdoba en el futuro no estaría solamente en la tecnología, sino en su capacidad para mantener vivas sus tradiciones mientras avanza hacia un modelo más moderno y sustentable.