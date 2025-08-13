Día del Niño: menús y regalos para festejar este domingo el Día de la Niñez

COSI MI PIACE

Cosi ñoquis de papa- cosi mi piace (1) (1)

Entre los favoritos del Menú Bambino, la Milanese per Bambini es un clásico que conquista a todos: milanesa de pollo dorada y crujiente, servida con maccheroni al fierrito, manteca y parmesano. Disponible todo el día, esta propuesta forma parte de la renovada carta de Cosi Mi Piace, pensada para que las familias disfruten de la auténtica cocina italiana en un ambiente cálido y relajado. El menú incluye seis platos, entre los que no pueden faltar las pastas que combinan sabor, simpleza y el toque casero de la casa, como los cavatelli de pasta blanca o de espinaca, los malfatti de espinaca y ricota, y los gnocchi de papa o de espinaca, esponjosos y livianos. Las pastas se pueden acompañar con cinco salsas artesanales a elección, entre ellas la Ricota Tre Salse (pomodoro, ricota y pesto estilo genovés), la Alfredo (manteca, parmesano y crema de leche) o la Polpette (albóndigas de carne en salsa de tomate). Las bebidas se piden a la carta. Cuentan con un amplio salón y un patio delantero calefaccionado.

Dirección: El Salvador 4618, Palermo Soho.

Instagram: @cosimipiaceok

JOAQUÍN VASCO

Joaquin Vasco Nutella 2

Para celebrar el Día de la Niñez, Joaquín Vasco, la pastelería premium especializada en tartas de queso españolas, presenta dos novedades que invitan al disfrute y apelan a la memoria dulce: la nueva tarta de Nutella -pensada para grandes y chicos por igual- y la vuelta, por tiempo limitado, de su variedad Cookies & Cheese. Mientras que en la de Nutella a la tradicional crema de quesos de primera línea se le incorpora una pasta de avellanas y chocolate, en la variante Cookies & Cheese se suma una capa de Óreo en su interior y, para decorar su superficie, una selección de galletitas trozadas que le dan el toque final. Ambas creaciones, de edición limitada, estarán disponibles hasta agotar el stock en sus tiendas de Nordelta, Recoleta y Belgrano, enteras en tamaño grande y por porciones, hasta agotar stock, por lo que se sugiere pedirlas por encargo a través de su WhatsApp.

Direcciones: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano.

Instagram: @joaquinvtartas

SUSHICLUB

SushiClub - Chick & Chips

SushiClub se suma a la celebración del Día de la Niñez este 17 de agosto con una propuesta pensada para las familias. Al adquirir cualquier combinado de 30 piezas, los clientes recibirán de obsequio una opción infantil a elegir, disponible tanto para consumo en sus sucursales como para Deli&Take. Las alternativas incluyen los favoritos de los más chicos, como Peke de Pollo o Lomo (ambos con arroz), Chik & Chips (croquetas de pollo y queso cheddar con papas smile), o woks de vegetales, con o sin pollo. Este beneficio se aplica por cada combinado de 30 piezas, brindando la oportunidad de disfrutar de múltiples regalos.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el interior del país.

Instagram: @sushiclub_ar

GONTRAN CHERRIER

Gontran Cherrier (1)

En honor al Día de la Niñez, Gontran Cherrier ha ideado una propuesta encantadora y deliciosa para los más pequeños. Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto, en sus sedes de Palermo, Belgrano y Recoleta, se podrán encontrar macarons de edición limitada, que se distinguen por sus alegres diseños de rayas y pintitas y un suave relleno de ganache de chocolate blanco. Estas creaciones especiales se suman a la variada oferta de la boulangerie, asegurando la calidad y el sabor distintivo de Gontran Cherrier. El detalle perfecto para endulzar y celebrar este día tan significativo.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta.

Instagram: @gontrancherrierar

BARRA CHALACA

Barra Chalaca - Milanesa de pescado con pasta 2

Barra Chalaca ha diseñado una propuesta pensando en los más pequeños, ideal para asegurar una experiencia gastronómica familiar y sin complicaciones. El menú infantil incluye opciones clásicas como la milanesa de pescado fresco, que puede acompañarse con papas fritas, arroz blanco o tallarines a la manteca. Para culminar, la torta de chocolate húmedo es un postre que seguro encantará. Esta oferta, disponible en sus dos ubicaciones (Palermo y Belgrano), refleja el deseo del chef Daniel Llasaca de brindar platos sencillos y confiables para que los niños disfruten plenamente, a la vez que se mantiene la posibilidad de que, en el futuro, se aventuren a probar nuevos sabores.

Direcciones: Arévalo 1392, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.

Instagram: @barrachalacaarg