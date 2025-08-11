El supermercado que tiene los mejores regalos para celebrar el Día del Niño

La tendencia de este año apunta a regalos que estimulen la creatividad y la imaginación. Entre las opciones más buscadas se encuentran los juegos de mesa, los juguetes de rol, las bicicletas, triciclos y artículos para la primera infancia, así como indumentaria y calzado cómodos para el día a día. De esta forma, se cubren tanto los gustos lúdicos como las necesidades prácticas de los más pequeños.