El supermercado que tiene los mejores regalos para celebrar el Día del Niño
Con una amplia variedad de opciones, desde juguetes hasta indumentaria, esta cadena ofrece todo lo necesario para sorprender a los más chicos en su día.
El Día de la Niñez es una de las fechas más esperadas por los chicos y también por las familias que buscan sorprenderlos con algo especial. Este 2025, los comercios se preparan con propuestas variadas que incluyen productos para todas las edades y presupuestos, combinando calidad, diseño y precios convenientes.
La tendencia de este año apunta a regalos que estimulen la creatividad y la imaginación. Entre las opciones más buscadas se encuentran los juegos de mesa, los juguetes de rol, las bicicletas, triciclos y artículos para la primera infancia, así como indumentaria y calzado cómodos para el día a día. De esta forma, se cubren tanto los gustos lúdicos como las necesidades prácticas de los más pequeños.
Además, muchas cadenas acompañan estas propuestas con descuentos y planes de financiación para que las familias puedan acceder a regalos de calidad sin descuidar el bolsillo. Esto incluye cuotas sin interés, rebajas exclusivas y beneficios adicionales para clientes que formen parte de programas de fidelización.
Las promos especiales de Coto para el Día del Niño
En este contexto, Coto presenta una serie de promociones que estarán disponibles por tiempo limitado:
30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería hasta el jueves 14 de agosto.
6, 9 o 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados hasta el 17 de agosto.
Promociones en bicicletas SPX, con opción de 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad Coto, hasta el 14 de agosto.
50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos hasta el 14 de agosto.
Además de estas promos especiales, la cadena mantiene sus ofertas habituales tanto en tiendas físicas como en Coto Digital, con descuentos exclusivos para miembros de Comunidad Coto y una gran variedad de productos pensados para que el Día de la Niñez sea inolvidable.
