Fin de las dudas: cuándo es el Día del Niño

Día de las jugueterías

El viernes 8 de agosto se realizará una nueva edición de la Noche de las Jugueterías, la ocasión perfecta para comprar los regalos del Día del Niño, que se festeja el domingo 17 de agosto.

Como antesala del evento desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que es la entidad que lo organiza, empezaron a publicar algunas de las jugueterías que adhieren este año con sus ofertas de 2X1, promociones bancarias (como el financiamiento en cuotas sin interés) o cupones para compras posteriores.

Se supone que la Noche de las Jugueterías implica el horario extendido de atención en los locales, pero de un tiempo a esta parte se sumaron y fortalecieron los canales digitales de venta, y éstos sí que son 24hs. y permiten que clientes de todo el país accedan a los mejores precios y productos.

Eso sí: habrá que prestar atención a la fecha de entrega de los regalos para que lleguen dentro de los 10 días posteriores a la compra, así no se pasa del Día del Niño, que dicho sea de paso este año coincide con el Paso a la Inmortalidad del General José San Martín.

Hasta ahora hay locales adheridos en Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco, Mendoza, Chubut, La Pampa y más. El listado completo se puede consultar en el sitio oficial de la CAIJ.

El Día del Niño es la última fecha importante en el calendario de la industria del juguete antes de Navidad, y llega con el antecedente de una leve mejora en las ventas con motivo de la fiesta de Reyes.

De hecho, en enero de este año, luego de dos años en caída, las ventas en las jugueterías crecieron un 3,5% en el marco del día de los Reyes Magos. Desde el sector destacan que hay una “incipiente recuperación” alentada por promociones y amplias modalidades de pago.

"El sector observó una incipiente recuperación, aunque queda mucho por crecer para compensar los niveles de los años anteriores, con caídas del 12% en el año pasado y del 3% en el 2023", señaló este lunes la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) en un comunicado.