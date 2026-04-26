Garbarino en quiebra: dónde comprar más barato hoy ya
La Justicia determinó la quiebra definitiva de la reconocida cadena Garbarino. Enterate cómo y dónde aprovechar la gran liquidación de electrodomésticos hoy ya.
El Juzgado Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, determinó la quiebra de Garbarino y avanzó con el cierre definitivo de sus últimas sucursales, marcando el final de una de las cadenas de electrodomésticos más grandes de la Argentina.
En este contexto, la empresa ya no tiene operativa su tienda online y mantiene solo algunos locales en proceso de desarme. De esta manera, el procedimiento judicial contempla la liquidación total de los bienes restantes, incluyendo el stock, con el objetivo de cubrir deudas con bancos, proveedores y ex empleados.
Cómo comprar los productos de la liquidación
El stock restante se vende únicamente en los locales que siguen abiertos o en proceso de cierre, sin reposición ni catálogo actualizado. La oferta depende exclusivamente de lo que queda disponible en cada sucursal.
En la Ciudad de Buenos Aires continúan algunos puntos como Uruguay 552, Avenida Cabildo 2025 en Belgrano y Potosí 4138 en Almagro, que funcionan principalmente como espacios de liquidación y tareas administrativas, con horarios sujetos al avance del proceso judicial.
El acceso del público es limitado y variable, ya que las condiciones pueden cambiar sin previo aviso. En cuanto al stock, se trata de unidades aisladas sin reposición, que incluyen desde electrodomésticos de línea blanca como heladeras, cocinas y lavarropas, hasta pequeños artículos del hogar, televisores y productos de tecnología.
La disponibilidad no sigue un patrón fijo, sino que depende de lo que haya quedado en cada local, por lo que cada sucursal puede tener productos completamente distintos. Además, parte de la mercadería puede presentar detalles de exhibición o no contar con su embalaje original, ya que se trata de artículos remanentes o provenientes de devoluciones.
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