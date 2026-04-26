Garbarino en quiebra: dónde comprar más barato hoy ya

El acceso del público es limitado y variable, ya que las condiciones pueden cambiar sin previo aviso. En cuanto al stock, se trata de unidades aisladas sin reposición, que incluyen desde electrodomésticos de línea blanca como heladeras, cocinas y lavarropas, hasta pequeños artículos del hogar, televisores y productos de tecnología.

La disponibilidad no sigue un patrón fijo, sino que depende de lo que haya quedado en cada local, por lo que cada sucursal puede tener productos completamente distintos. Además, parte de la mercadería puede presentar detalles de exhibición o no contar con su embalaje original, ya que se trata de artículos remanentes o provenientes de devoluciones.