El supermercado que liquida electrodomésticos y productos de tecnología con descuentos de hasta el 40%

Otro punto clave es comparar precios antes de comprar: en algunos casos, la diferencia entre modelos similares puede ser mínima y permitir acceder a un producto de mayor calidad. También es importante chequear condiciones como la financiación o posibles detalles estéticos en productos de outlet, que suelen explicar los precios más bajos.

En definitiva, esta liquidación de Coto se posiciona como una de las más fuertes del momento en Argentina, ideal para quienes necesitan equipar el hogar o actualizar tecnología aprovechando descuentos reales y cuotas accesibles.