El supermercado que liquida electrodomésticos y productos de tecnología con descuentos de hasta el 40%
En esta ocasión, una reconocida cadena lanzó una batería de descuentos que llamó la atención de miles de consumidores.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, una las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 40% en electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Qué productos están en oferta
Hay desde televisores y monitores hasta electrodomésticos básicos como pavas eléctricas, cafeteras o microondas. En algunos casos, los descuentos más altos que llegan al 40% se aplican a artículos seleccionados o marcas propias, lo que permite conseguir precios más bajos que en tiendas tradicionales.
También aparecen promociones combinadas o “combos”, como sets de cocina o desayuno que incluyen varios productos a un precio final más conveniente que comprarlos por separado. Además, algunos artículos cuentan con cuotas sin interés.
Cómo aprovechar las promociones
Para sacarle el máximo provecho a estas ofertas, conviene revisar tanto la web como las sucursales, ya que el stock puede variar según la ubicación. Además, muchos descuentos dependen del medio de pago, como tarjetas bancarias o programas de beneficios propios del supermercado.
Otro punto clave es comparar precios antes de comprar: en algunos casos, la diferencia entre modelos similares puede ser mínima y permitir acceder a un producto de mayor calidad. También es importante chequear condiciones como la financiación o posibles detalles estéticos en productos de outlet, que suelen explicar los precios más bajos.
En definitiva, esta liquidación de Coto se posiciona como una de las más fuertes del momento en Argentina, ideal para quienes necesitan equipar el hogar o actualizar tecnología aprovechando descuentos reales y cuotas accesibles.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario