Horóscopo: cómo afectará Saturno Retrógrado a cada signo del zodíaco

Leo: protagonista de este tránsito, con más magnetismo pero también exigencias de madurez.

Aries: experimenta pasión y confianza, aunque debe medir los impulsos.

Sagitario: se abre a lo social y creativo, aunque con desafíos en la organización.

Libra: encuentra inspiración en lo estético y en los vínculos, pero con pruebas en lo laboral.

Géminis: vive sorpresas positivas, aunque necesita definir prioridades.

Tauro: gana estabilidad en proyectos artísticos y familiares, aunque debe cuidar los excesos.

Acuario: enfrenta el reto de equilibrar deseo y compromiso.

Escorpio: siente atracción fuerte, pero con tensiones emocionales.

Virgo: debe salir de la zona de confort y trabajar en la autocrítica.

Capricornio: se enfrenta a ajustes en lo profesional y en lo afectivo.

Piscis: atraviesa sentimientos encontrados entre deseo y realidad.