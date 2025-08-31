El pueblo desconocido de Brasil que parece de película y es muy llamativo y lindo

Cómo llegar a Tiradentes

Para llegar a Tiradentes, la manera más práctica es volar a Belo Horizonte o São João del Rei, que son las ciudades más cercanas con aeropuertos. Desde cualquiera de estos puntos, se puede tomar un autobús o alquilar un auto para recorrer los aproximadamente 200 kilómetros que separan el pueblo de la capital del estado, disfrutando del paisaje mientras se acerca a este destino histórico y pintoresco.