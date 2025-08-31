Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas más fuertes este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para toda la jornada de este domingo en la zona del AMBA.
Con demora, con intensidad pero sin ser muy fuertes, la Tormenta de Santa Rosa se está haciendo sentir desde la madrugada de este domingo 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano pero con el correr de las horas las lluvias serán más fuertes, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Lo peor de las lluvias, al menos hasta ahora, llegará durante la madrugada y la mañana de este lunes primero de septiembre, al punto que el SMN emitió para esas horas alertas amarillas para la zona del AMBA.
A qué hora llegan las lluvias más fuertes
Lo peor de las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores llegará luego de las 15.00 de este domingo, con algunos chaparrones fuertes pero que no traerán problemas.
Los inconvenientes llegarán en la madrugada del lunes, con continuidad durante el resto del día, al punto que hay alerta amarilla hasta el mediodía del primer día de septiembre.
El AMABA y el resto de la provincia de Buenos Aires estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el organismo oficial
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias del domingo en el AMBA
