Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas más fuertes este domingo

TORMENTA AMBA Se espera un temporal en Buenos Aires para el próximo martes. Fuente: Meteored.

El AMABA y el resto de la provincia de Buenos Aires estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el organismo oficial

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

tormenta avellaneda Se esperan lluvias fuertes en Buenos Aires.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias del domingo en el AMBA