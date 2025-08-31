Quién grabó a Karina Milei, ¿fue la SIDE?

Enseguida Brey tomó la palabra y opinó sobre la presunta corrupción: "No termina de ser una extorsión, le dicen 'ojo que te tengo grabada. Es alguien de adentro creo yo", subrayó.

El analista Daniel "Rayo" Virtual remató con una descripción de la realidad en los medios: "Hoy todas las columnas políticas, económicas, empresariales de todos los diarios dicen lo mismo: 'cuando Milei vaya a un acto y diga que vino a combatir la corrupción todo el mundo se le va a reír'", concluyó.