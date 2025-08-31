La mesa de Mirtha Legrand estalló con la imitación de Fredy Villarreal a Mario Pergolini

El gesto de Mirtha Legrand con Nico Vázquez

Mirtha Legrand tuvo una frase fuerte sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, calificando de "cornudo" al actor. Pero "La Chiqui" se arrepintió de lo que dijo y le pidió disculpas.

En una entrevista, Mirtha Legrand habló sobre la revelación de Gime Accardi, que reconoció haber engañado a Nico Vázquez y ahí la diva tuvo una desafortunada frase en el programa del sábado pasado: "Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así", afirmó la Chiqui.

Mirtha reconoció que estaba apenada por lo ocurrido y reveló que intentó comunicarse con el actor: “Quería llamarlo, pero no tenía el teléfono”. Sin embargo, movió sus contactos, lo consiguió y lo llamó para disculparse personalmente, según reveló el periodista Juan Etchegoyen.

“Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez, se comunicó después de esta situación, y le pidió disculpas. Nico Vázquez le dijo: ‘No importa, Mirtha, nunca me enojaría con usted’”, relató el periodista.