La mesa de Mirtha Legrand estalló con la imitación de Fredy Villarreal a Mario Pergolini
El humorista visitó a la Chiqui en "La noche de Mirtha" y lo imitó en vivo haciendo que la conductora estalle de risa. Los detalles en el video.
El humorista Fredy Villarreal fue el invitado de lujo en el programa La noche de Mirtha y sorprendió a la conductora con una divertida imitación de Mario Pergolini. La imitación surgió cuando Villarreal recordó su "enemistad" con el icónico conductor y cómo esa situación cambió con el tiempo.
El humorista explicó que Pergolini estaba "enemistado" con él porque solía imitarlo. A pedido de Mirtha Legrand, Fredy se animó a imitar a su colega, describiendo su voz como una "carraspera como una moto". La imitación fue tan buena que Mirtha no pudo contener la risa. “Muy bien, lo hacés muy bien, con mucho encanto”, lo felicitó.
Un reconocimiento al apoyo artístico
Tras la imitación, Fredy Villarreal hizo una reflexión sobre su carrera. "Yo podría terminar mi vida hoy y estaría muy contento con lo que hice artísticamente y con la gente que me ha dado trabajo”, expresó.
El humorista recordó una reciente entrevista que dio en el programa de Pergolini, Otro día perdido, y reveló lo primero que le dijo a su exrival. “Más allá de la enemistad que tuviste conmigo, te quiero agradecer porque vos me diste trabajo y confiaste en mi arte, y eso no tiene precio”, contó, destacando la importancia del apoyo que recibió.
El gesto de Mirtha Legrand con Nico Vázquez
Mirtha Legrand tuvo una frase fuerte sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, calificando de "cornudo" al actor. Pero "La Chiqui" se arrepintió de lo que dijo y le pidió disculpas.
En una entrevista, Mirtha Legrand habló sobre la revelación de Gime Accardi, que reconoció haber engañado a Nico Vázquez y ahí la diva tuvo una desafortunada frase en el programa del sábado pasado: "Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así", afirmó la Chiqui.
Mirtha reconoció que estaba apenada por lo ocurrido y reveló que intentó comunicarse con el actor: “Quería llamarlo, pero no tenía el teléfono”. Sin embargo, movió sus contactos, lo consiguió y lo llamó para disculparse personalmente, según reveló el periodista Juan Etchegoyen.
“Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez, se comunicó después de esta situación, y le pidió disculpas. Nico Vázquez le dijo: ‘No importa, Mirtha, nunca me enojaría con usted’”, relató el periodista.
