Horóscopo: cuál es el signo del zodíaco con el que es imposible discutir

Además, la astrología destaca que su enojo no siempre se manifiesta con gritos. Muchas veces aparece en forma de silencios incómodos, miradas frías o comentarios directos que impactan más que cualquier discusión elevada de tono.

En definitiva, dentro de los signos del zodíaco, el horóscopo coincide en que discutir con Escorpio no es tarea fácil. Su intensidad, su capacidad de análisis y su forma de expresar el enojo hacen que muchas personas prefieran evitar enfrentarlo cuando está realmente enojado.