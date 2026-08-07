Javier Milei firmó el Decreto 562/2025 y el Día del Niño cambió de nombre

Las modificaciones oficiales y los cambios de paradigma

Además de los constantes traslados en el calendario, la denominación de esta fecha ha estado sujeta a profundos debates políticos y culturales. En el año 2020, el entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, impulsó una modificación terminológica argumentando que era imperativo adaptar el lenguaje oficial: “Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez”, sostuvo en aquel momento. Para el funcionario, resultaba clave que el Estado acompañara las transformaciones culturales para "visibilizar inequidades" y favorecer "prácticas más inclusivas".