Javier Milei firmó el Decreto 562/2025 y el Día del Niño cambió de nombre
El Gobierno oficializó una nueva medida que renombra al clásico Día del Niño. Descubrí por qué la esperada jornada se celebra el tercer domingo de agosto.
El Día del Niño es una fecha muy esperada en la Argentina. Esta tradicional festividad se conmemora actualmente el tercer domingo de agosto. A lo largo de la historia, la celebración experimentó diversas modificaciones en su calendario para poder adaptarse a las principales necesidades comerciales y del mercado del juguete.
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Por qué el Día del Niño se celebra el tercer domingo
Esta popular jornada dedicada a los más chicos se festeja de manera ininterrumpida desde el año 1960. Históricamente, el calendario indicaba que la celebración se realizaba el primer domingo de agosto. Sin embargo, esto se trasladó al segundo domingo a raíz de un pedido explícito de la Cámara del Juguete, cuyo objetivo era alinear la fecha con las necesidades del mercado comercial y garantizar un mejor volumen de ventas.
Más adelante, en el año 2011, la fecha sufrió una modificación excepcional y debió celebrarse el 21 de agosto. Este desplazamiento se dio debido a que el 14 de ese mismo mes se llevaron a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el territorio nacional. Finalmente, a partir del año 2013, quedó establecido de forma definitiva que la jornada se festeje el tercer domingo de agosto.
Las modificaciones oficiales y los cambios de paradigma
Además de los constantes traslados en el calendario, la denominación de esta fecha ha estado sujeta a profundos debates políticos y culturales. En el año 2020, el entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, impulsó una modificación terminológica argumentando que era imperativo adaptar el lenguaje oficial: “Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez”, sostuvo en aquel momento. Para el funcionario, resultaba clave que el Estado acompañara las transformaciones culturales para "visibilizar inequidades" y favorecer "prácticas más inclusivas".
No obstante, el actual Gobierno estableció un nuevo rumbo normativo. Tal como indica su título, bajo la administración de Javier Milei firmaron el Decreto 562/2025, una medida que determina que el Día del Niño cambia formalmente de nombre, sellando así una nueva etapa en la histórica y esperada festividad de agosto.
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