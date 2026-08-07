Cambió el pronóstico y las lluvias regresan al AMBA con una seguidilla inestable de 48 horas: qué día se larga

Sábado: Se espera una jornada entre soleada y parcialmente nubosa, con registros térmicos que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima.

Domingo: El día se presentará principalmente soleado, pero el termómetro sufrirá un nuevo descenso, marando una mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 13°C.

Lunes: Continuará el dominio del sol en el AMBA, transformándose en el día más gélido de este tramo con temperaturas que irán desde los 3°C de mínima hasta los 11°C de máxima.