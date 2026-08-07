Cambió el pronóstico y las lluvias regresan al AMBA con una seguidilla inestable de 48 horas: qué día se larga
Luego de varias jornadas estables pero muy frías, ya se prevé el retorno de las lluvias mucho antes de lo previsto, de acuerdo con sitios meteorológicos.
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una seguidilla prolongada de jornadas con buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los radares y modelos del sitio especializado Meteored ya comenzaron a marcar en el calendario la fecha exacta en la que volverán las lluvias a la región.
Lejos de la inestabilidad inmediata, el fin de semana y el arranque de la próxima semana transcurrirán bajo un cielo mayormente despejado, aunque con marcas térmicas sumamente bajas que obligarán a sacar los abrigos más pesados del placard.
El clima estable en el AMBA para los próximos días
De acuerdo con el análisis de Meteored, el pulso frío dominará las siguientes jornadas:
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Sábado: Se espera una jornada entre soleada y parcialmente nubosa, con registros térmicos que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima.
Domingo: El día se presentará principalmente soleado, pero el termómetro sufrirá un nuevo descenso, marando una mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 13°C.
Lunes: Continuará el dominio del sol en el AMBA, transformándose en el día más gélido de este tramo con temperaturas que irán desde los 3°C de mínima hasta los 11°C de máxima.
Martes: El cielo se mostrará entre cubierto y parcialmente nublado, anticipando el cambio en las condiciones atmosféricas, con una mínima de 5°C y una máxima de 11°C.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El quiebre definitivo en las condiciones del tiempo llegará a mitad de semana. Según los datos de Meteored, el miércoles marcará el retorno oficial de la humedad y la inestabilidad a la región.
Para esa jornada se pronostica un 80% de probabilidades de lluvia débil, un fenómeno que comenzará a sentirse principalmente a partir de las 21:00 horas.
No obstante, el panorama desmejorará por completo hacia el jueves, cuando las probabilidades de precipitación trepen hasta el 90%, con lluvias intermitentes previstas desde la madrugada y extendiéndose a lo largo de toda la tarde.
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