De qué murió Leandro Rud

La batalla de Leandro Rud contra el cáncer que hizo pública

En los últimos años, Rud decidió compartir con sus seguidores el difícil proceso que atravesaba tras ser diagnosticado con un cáncer de glándulas salivales que, según él mismo contó, derivó en metástasis. A través de entrevistas y publicaciones en sus redes sociales relató los momentos más complejos del tratamiento, mostró imágenes de su recuperación y buscó transmitir un mensaje de esperanza para otras personas que enfrentaban la enfermedad.