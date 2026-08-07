De qué murió Leandro Rud
El reconocido exrepresentante de modelos murió a los 51 años en el Sanatorio Finochietto, tras una larga lucha contra una compleja enfermedad oncológica.
La noticia del fallecimiento de Leandro Rud generó profunda conmoción en el ámbito del espectáculo nacional. El icónico manager de modelos murió a los 51 años a causa de un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos, cuadro por el cual se encontraba internado desde hacía varios días en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires.
Los problemas de salud del empresario habían comenzado en 2014, una situación que con el tiempo lo obligó a apartarse de su actividad y cerrar su histórica agencia.
Tras transitar varios años sin un diagnóstico certero que explicara su cuadro, finalmente en 2021 confirmó la gravedad de la enfermedad, la cual afectaba de manera generalizada sus huesos, el hígado y el esófago, marcando el inicio de una dura batalla contra el cáncer que culminó con su deceso este jueves.
La batalla de Leandro Rud contra el cáncer que hizo pública
En los últimos años, Rud decidió compartir con sus seguidores el difícil proceso que atravesaba tras ser diagnosticado con un cáncer de glándulas salivales que, según él mismo contó, derivó en metástasis. A través de entrevistas y publicaciones en sus redes sociales relató los momentos más complejos del tratamiento, mostró imágenes de su recuperación y buscó transmitir un mensaje de esperanza para otras personas que enfrentaban la enfermedad.
Su testimonio tuvo una enorme repercusión. Lejos de esconderse, eligió visibilizar cada etapa del tratamiento y hablar abiertamente sobre los desafíos físicos y emocionales que implicó convivir con el diagnóstico. En una de sus últimas apariciones públicas había contado que atravesó "días muy difíciles", aunque también destacó la importancia de no perder la voluntad de seguir adelante.
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