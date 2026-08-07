Sandra Pettovello firmó el Decreto 562/2025 que eliminó el Día de las Infancias

La historia del Día del Niño y sus múltiples cambios

Javier Milei firmó el Decreto 562/2025 y el Día del Niño cambió de nombre

Históricamente, este festejo comenzó a realizarse en la Argentina durante el año 1960 y tenía lugar el primer domingo de agosto. Sin embargo, con el correr del tiempo, la fecha se ajustó a las necesidades del mercado. A pedido de la Cámara del Juguete, la celebración se trasladó primero al segundo domingo del mes para fomentar las ventas de regalos. Finalmente, se estableció de manera definitiva el tercer domingo de agosto a partir de 2013, luego de que en 2011 el festejo coincidiera y se viera opacado por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país.