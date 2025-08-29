Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones de los signos de la semana del lunes 1 al domingo 7 de septiembre

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro, tú que siempre quieres tener todo bajo control, esta semana te toca soltar un poco. No todo se puede resolver de un día para otro, así que con calma todo se resuelve. Si tenías un tiempo de economía mal, ahora todo cambia. Viene una entrada de dinero, pero ten cuidado de no dejar algo seguro por algo incierto.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estarás abierto a grandes cambios y oportunidades. En el ámbito profesional, sentirás un impulso que te hará ver las cosas de forma distinta. Tu esfuerzo y dedicación serán reconocidos por tus compañeros y superiores. La comunicación será tu aliada para resolver asuntos laborales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La energía de la semana te invita a sanar. Si hay una herida emocional del pasado que no ha dejado de doler, es momento de dejarla ir. El universo te da la oportunidad de limpiar tu corazón y abrirte a nuevas oportunidades amorosas. Confiá en tu sabiduría interior.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo personal será innegable. Es un momento ideal para apostar por un nuevo look y mostrar tus atributos. En el amor, tu encanto cautivará a todos. En el trabajo, tus ideas creativas serán bien recibidas, pero cuidate de la vanidad y pon atención a los detalles importantes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con el Sol en tu signo, tu energía está en su punto más alto. Es una semana para limpiar lo que no sirve y organizar tu vida. Las situaciones desorganizadas comienzan a ordenarse, y tu intuición te guiará. Aceptá que no todo se logra con esfuerzo; a veces hay que dejar que las cosas fluyan.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Esta semana es para conectar con lo que más te gratifica. Tendrás la oportunidad de arreglar una relación personal rota. El universo te invita a proteger tu energía y a no tomarte todo tan a pecho. La clave está en la diplomacia para resolver cualquier conflicto que se presente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Mucha atención, porque esta semana te van a llegar verdades y revelaciones únicas. Tal vez una sospecha se confirme, pero la verdad no destruye, al contrario, te libera. Es momento de dejar ir lo que no es para ti. En el ámbito laboral, tus virtudes serán valoradas y podrías recibir un ascenso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu hambre de más te llevará a querer avanzar, crecer y viajar. Ganes te dice que pongas orden dentro de ti y definas bien tus prioridades. No te desvíes de tu foco, y verás cómo el universo te guía hacia la felicidad. Un viaje podría abrirte nuevos horizontes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Esta semana, tus preocupaciones serán un peso menor si aprendes a soltarlas. Si tienes planes, la fe será tu mejor aliada. Vas a tener que entregarle tus preocupaciones a Dios y verás cómo todo se acomoda. En lo material, tus logros serán una recompensa a tu esfuerzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad va a estar encendida y tus ideas pueden inspirar a los demás. No subestimes tu voz, porque tus palabras tienen un gran poder. Es un buen momento para conectarte con tus amigos y disfrutar de actividades en grupo. Se avecinan encuentros que te llenarán de alegría.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu intuición estará más activa que nunca. Vas a sentir cosas que no vas a saber cómo explicar, pero confía en ellas. En el trabajo, tu creatividad será tu mejor aliada para resolver problemas. Es un buen momento para expresar tus emociones y fortalecer la conexión con tu pareja.