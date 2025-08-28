Horóscopo: los tres signos del zodíaco que nunca te van a fallar

Es considerado el guardián de la estabilidad. Para este signo, la lealtad está por encima de cualquier tentación. Según el horóscopo, Tauro valora la constancia, la seguridad y rechaza cualquier forma de traición. Por eso, quienes lo rodean saben que pueden confiar plenamente en él.

Cáncer

image

Se lo conoce como el protector emocional del zodíaco. Con una sensibilidad especial y una gran capacidad de empatía, Cáncer prioriza la familia y los afectos duraderos. Su fidelidad se manifiesta en la disposición permanente de estar al lado de los suyos, sin importar las circunstancias.

Capricornio

image

Este signo representa el compromiso y la responsabilidad. La astrología lo describe como alguien que nunca promete en vano y que, una vez que se compromete, cumple su palabra hasta el final. Su fuerza de voluntad lo convierte en un aliado confiable tanto en lo personal como en lo profesional.