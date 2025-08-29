Insólito hecho sobre la General Paz: policía detuvo un auto con cuatro personas que tenían millones
El hecho ocurrió este jueves, cuando un hombre que se identificó como efectivo de la Federal detuvo a un auto en el que iban cuatro personas con $4,5 millones, y que había realizado maniobras peligrosas.
Un hecho de extrañas circunstancias se produjo en la tarde de este jueves, cuando un vehículo que realizaba maniobras peligrosas al circular por General Paz fue interceptado por el conductor de otro vehículo que había detectado esas maniobras.
El auto implicado fue un Volkswagen Gol Country que circulaba en sentido Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Liniers, con cuatro personas a bordo, que fue detenido por otro auto particular en el que viajaba un Policía Federal que se encontraba de franco.
En concreto, el oficial detuvo su auto frente al VW para evitar que continuara avanzando, bajó del mismo y apuntó con un arma de fuego al conductor, ordenándole que apagara el motor aduciendo que manejaba con negligencia "acercándose en demasía a una moto", haciendo correr peligro al motociclista.
Ante la denuncia realizada por testigos de la extraña escena ocurrida a la altura de la calle Ángel Roffo, que no daban crédito a lo que veían, pero grabaron todo con sus teléfonos celulares, efectivos de Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar identificaron a todos los implicados.
El hombre que blandía el arma se identificó como agente de la Federal, fuera de servicio, mientras que corroboraron que los cuatro tripulantes del otro auto "carecían de impedimento" para transitar, al igual que el rodado.
No obstante, fuentes policiales indicaron quienes circulaban en el Gol Country llevaban consigo $4,5 millones que justificaron al asegurar que ese dinero era para comprar otro vehículo.
En tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito, aunque no adoptó medidas restrictivas contra los involucrados y sus autos.
