Insólito hecho sobre la General Paz: policía detuvo un auto con cuatro personas que tenían millones

No obstante, fuentes policiales indicaron quienes circulaban en el Gol Country llevaban consigo $4,5 millones que justificaron al asegurar que ese dinero era para comprar otro vehículo.

En tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito, aunque no adoptó medidas restrictivas contra los involucrados y sus autos.