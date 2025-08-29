Nuevo incidente vial en Villa Crespo: ahora, un auto embistió ocho motos estacionadas

Los dos ocupantes del vehículo fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

choque y vuelco villa crespo

Tras el impacto, Bomberos de la Ciudad se desplazaron a la intersección para dar vuelta el auto volcado y absorber el combustible derramado mientras las autoridades realizan pericias en el lugar del accidente.

Como consecuencia del accidente la circulación en la zona se encuentra reducida.

Otro vuelco en Villa Crespo

Dos jóvenes fueron detenidos el jueves tras intentar huir de un control policial a bordo de una potente Volkswagen Amarok y protagonizar una feroz persecución por las calles de la Ciudad de Buenos Aires que terminó con un violento choque en el barrio porteño de Villa Crespo.

La impactante secuencia comenzó a las 5.25 de la madrugada del jueves cuando la policía identificó a dos personas que circulaban en la potente camioneta de una manera extraña por el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera.

persecucion y choque villa crespo

Los efectivos le dieron la orden de detención a las personas que estaban dentro de la camioneta, que lejos de acatar la orden aceleraron con la intención de darse a la fuga a toda velocidad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a un operativo de persecución que incluyó cuatro patrulleros y que terminó en el cruce de la Avenida Juan B. Justo y Warnes, cuando uno de los móviles se le cruzó en el camino y provocó un violento choque.

Los efectivos policiales detuvieron a los dos ocupantes de la Amarok, un hombre de 35 años que estaba al volante y su acompañante, una joven de 31. Los dos, según consignaron fuentes policiales, estaban bajo los efectos del alcohol.

persecucion y choque villa crespo

Como consecuencia del choque el inspector, de apellido Trelles, y el Oficial Primero Ocaranza, que estaban a bordo del patrullero que logró poner fin a la persecución fueron diagnosticados con traumatismo cervical.

Una vez que se revisó el auto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una botella de whisky, dos vasos servidos en los posavasos de la camioneta y un fajo de dinero en efectivo.